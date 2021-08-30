تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة وأمطار رعدية على عدد من المناطق .. وموجة حارة في مكة والمدينة

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (الإثنين)، تنبيهات بهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة وهطول أمطار وتشكل سحب رعدية بعدد من المناطق، وموجة حارة في مكة المكرمة وأجزاء من المدينة المنورة.
وأوضح النظام أن أجزاء من مناطق نجران، وعسير، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.
وأبان أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ستشهد سحباً رعدية ممطرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً، أما في منطقة الباحة فتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
وأشار إلى أن أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيده وظهران الجنوب بمنطقة عسير، والدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب بمنطقة جازان، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وتشهد مكة المكرمة وأجزاء من منطقة المدينة المنورة، موجة حارة، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية أو أكثر، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 5 عصراً.