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30/08/2021   10:47 ص

دراسة: زيادة الوزن تزيد من فرص النجاة من بعض الأمراض القاتلة

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أظهرت نتائج دراسة حديثة، أجراها علماء من جامعة “غوتنبرغ” ‏السويدية، أن زيادة الوزن يمكن أن تزيد من فرص النجاة من بعض ‏الأمراض القاتلة‎.‎

وكشف فريق الباحثين وفقًا لـ”ذا صن” البريطانية، عن أن الدراسة التي ‏أجريت على 2196 شخصًا، أظهرت أن أولئك الذين لديهم محيط خصر ‏كبير، كانوا أقل عرضة للوفاة من‎ ‎الالتهابات‎ ‎البكتيرية الشديدة‎.‎

وأبانت الدراسة، أن 26 % من المرضى الذين يعانون التهابات بكتيرية ‏شديدة وكانوا بوزن طبيعي، ماتوا في غضون عام، مقارنة بـ9.17% ‏بالنسبة لمجموعات كان فيها‎ ‎مؤشر كتلة الجسم‎ ‎أعلى‎ .‎

ويوضح مؤلف الدراسة الدكتور آيسا أليسو، أنه في معظم الأمراض، ‏تكون السمنة وزيادة الوزن أمرًا خطيرًا وهو ما ينطبق على عدة أنواع ‏من‎ ‎السرطان‎ ‎وأمراض القلب والأوعية الدموية، وعلى وجه ‏الخصوص‎ ‎كوفيد-19، إذ يرتبط ارتفاع مؤشر كتلة الجسم بمعدلات وفيات ‏أعلى، إلا أن الأمر مختلف مع الالتهابات البكتيرية الشديدة . ‎وفق “أخبار 24”.

ويرى المؤلف المشارك في الدراسة الدكتور غونار جاكوبسون، أن “هناك ‏حاجة إلى المزيد من التجارب لتسليط الضوء على كيفية تأثير وزن ‏الجسم على دفاعات الجسم ضد العدوى حتى يمكن تخصيص العلاج‎.”‎

دراسة: زيادة الوزن تزيد من فرص النجاة من بعض الأمراض القاتلة

طب وتداوي
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