دراسة: زيادة الوزن تزيد من فرص النجاة من بعض الأمراض القاتلة

أظهرت نتائج دراسة حديثة، أجراها علماء من جامعة “غوتنبرغ” السويدية، أن زيادة الوزن يمكن أن تزيد من فرص النجاة من بعض الأمراض القاتلة.
وكشف فريق الباحثين وفقًا لـ”ذا صن” البريطانية، عن أن الدراسة التي أجريت على 2196 شخصًا، أظهرت أن أولئك الذين لديهم محيط خصر كبير، كانوا أقل عرضة للوفاة من الالتهابات البكتيرية الشديدة.
وأبانت الدراسة، أن 26 % من المرضى الذين يعانون التهابات بكتيرية شديدة وكانوا بوزن طبيعي، ماتوا في غضون عام، مقارنة بـ9.17% بالنسبة لمجموعات كان فيها مؤشر كتلة الجسم أعلى .
ويوضح مؤلف الدراسة الدكتور آيسا أليسو، أنه في معظم الأمراض، تكون السمنة وزيادة الوزن أمرًا خطيرًا وهو ما ينطبق على عدة أنواع من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، وعلى وجه الخصوص كوفيد-19، إذ يرتبط ارتفاع مؤشر كتلة الجسم بمعدلات وفيات أعلى، إلا أن الأمر مختلف مع الالتهابات البكتيرية الشديدة . وفق “أخبار 24”.
ويرى المؤلف المشارك في الدراسة الدكتور غونار جاكوبسون، أن “هناك حاجة إلى المزيد من التجارب لتسليط الضوء على كيفية تأثير وزن الجسم على دفاعات الجسم ضد العدوى حتى يمكن تخصيص العلاج.”