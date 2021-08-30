مصادر: المملكة بصدد تعيين مستشار لأول مشاريعها النووية في غضون شهرين

كشفت مصادر، عن أن المملكة بصدد اختيار شركة لتقديم خدمات المشورة لباكورة مشاريعها النووية في غضون الشهرين المقبلين، حيث ستتم عملية الاختيار في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.
وأوضحت المصادر وفقاً لموقع “سي إن بي سي عربية”، أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ البرنامج النووي السعودي، اقتربت من اختيار الفائز لتقديم خدمات التدقيق المالي للمشروع بعد منافسة بين شركات عالمية، منها “Deloitte، وEY ، وHSBC ، وPwC”.
وأشارت إلى أن الفائز سيحصل على عقد لمدة 4 سنوات تتضمن أعماله تقديم دراسة جدوى لكل أعمال المشروع واختيار العروض الأفضل من بين الشركات التي ستتقدم لبناء المفاعل النووي السعودي وحتى إغلاقه بالكامل. وفق “أخبار 24”.
وذكرت المصادر أن المنافسة محتدمة ما بين شركات صينية وروسية وفرنسية لبناء المفاعل الجديد، إذ أبدت تلك الشركات رغبتها في تنفيذ المشروع، حيث تخطط المملكة لإنشاء مفاعلين في أول مشاريعها النووية لتوليد ما يربو على 2.8 جيجا وات من الكهرباء.