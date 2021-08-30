ضربة قبل موقعة دوري الأبطال.. 4 نجوم يغيبون عن النصر ضد تراكتور الإيراني

تلقى فريق النصر، ضربة موجعة، قبل أيام من مواجهة نظيره تراكتور الإيراني، ضمن منافسات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، والقرر لها في الـ14 من سبتمبر المقبل، على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت مصادر صحفية، وفقا لـ”الرياضية”، إن إدارة النصر وقعت في أزمة قبل مواجهة الفريق الإيراني؛ بعد أن أثبتت الأشعة تعرض عبدالمجيد الصليهم، إلى تمزق في أربطة المفصل ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.
وأوضحت المصادر، أن الصليهم ينضم إلى قائمة الغائبين عن المواجهة التي يتقدمها المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، والمدافعان على لاجامي، وعبد الله مادو، بسبب تراكم البطاقات.
وكان الصليهم تعرض للإصابة في مفصل القدم عند الدقيقة السابعة من مباراة التعاون الخميس الماضي، والتي كسبها النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وأشارت المصادر، إلى أن إدارة النصر ستسلم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، قائمة فريقها الأول المشارك في الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا.
ويتقدم قائمة النصر في البطولة الآسيوية، الرباعي الأجنبي المغربي عبدالرزاق حمدالله، والكاميروني أبوبكر فنسينت، والبرازيلي أندرسون تالیسكا، والأوزبکی جلال الدين ماشاريبوف.