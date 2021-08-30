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أخبار محلية > “العدل” تتوسع في الإفراغ العقاري الإلكتروني وتضيف 7 بنوك جديدة
30/08/2021   5:29 م

“العدل” تتوسع في الإفراغ العقاري الإلكتروني وتضيف 7 بنوك جديدة

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أعلنت وزارة العدل، اليوم (الإثنين) التوسع في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، بإتاحة الخدمة عبر 7 بنوك إضافية.

وشملت القائمة، مصارف وبنوك: البلاد، الرياض، السعودي البريطاني، الجزيرة، السعودي للاستثمار، العربي الوطني، والسعودي الفرنسي، إلى جانب مصارف الإنماء والراجحي، والبنك الأهلي السعودي، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

وأكدت أن التوسع في إجراء الخدمة يهدف إلى خدمة شريحة أكبر من المستفيدين عبر إتاحة إيداع مبالغ الصفقات العقارية في حساباتهم البنكية وذلك في عملية إلكترونية متكاملة تبدأ من قبول الأطراف الصفقة، وتحويل المبلغ للبائع ونقل ملكية العقار للمشتري وذلك بشكل إلكتروني متكامل، عبر بوابة ناجز، دون تدخل بشري ودون أي حاجة لزيارة المصرف أو كتابة العدل لإتمام الصفقة.

واشترطت الوزارة لنقل ملكية العقار إلكترونياً، أن يكون الطرفان سعوديين، ولدى كلٍّ منهما حساب مفعل في “أبشر”.

وأشادت “العدل” بدور البنك المركزي السعودي، في تيسير إجراء عمليات الإفراغ العقاري الإلكتروني من خلال التنسيق مع البنوك، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة المستفيدين.

العدل تتوسع في الإفراغ العقاري الإلكتروني وتضيف 7 بنوك جديدة

وفق “أخبار 24”.

“العدل” تتوسع في الإفراغ العقاري الإلكتروني وتضيف 7 بنوك جديدة

أخبار محلية
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