ترأس وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المكلف، ‏الشيخ عواد العنزي وفد المملكة في الاجتماع الرسمي لبحث ‏الترتيبات لافتتاح جامع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود في جمهورية جزر المالديف.‏

وحضر الاجتماع كل من، المستشارة بوزارة الخارجية، الدكتورة ‏هالة حميد، ونائب وزير الشؤون الإسلامية المالديفي شافع علي، ‏ووزير الدولة لشؤون الإسكان المالديفي أكرم كمال الدين، وسفير ‏خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف، مترك العجالين ومندوبان ‏من وزارتي الخارجية والمالية في المملكة‎.‎

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية المالديفية، ‏الترتيبات الخاصة بالافتتاح الرسمي للجامع واستكمال ‏الاحتياجات والمرافق كافة، ومراسم الافتتاح للجامع الذي يعد ‏أكبر معلم إسلامي وحضاري بالمالديف‎.

وأكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية أن المملكة تولي اهتماما كبيرا ‏بتشييد المساجد وعمارتها وبناء المدارس التي تخدم ‏المجتمعات الإسلامية في مختلف دول العالم؛ إيماناً بدور ‏المسجد ورسالته في تعميق الصلات بين المجتمعات ونشر ‏مفاهيم الوسطية والاعتدال‎.

افتتاح جامع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود

افتتاح جامع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود

وفق “أخبار 24”.