ترأس وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المكلف، الشيخ عواد العنزي وفد المملكة في الاجتماع الرسمي لبحث الترتيبات لافتتاح جامع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في جمهورية جزر المالديف.
وحضر الاجتماع كل من، المستشارة بوزارة الخارجية، الدكتورة هالة حميد، ونائب وزير الشؤون الإسلامية المالديفي شافع علي، ووزير الدولة لشؤون الإسكان المالديفي أكرم كمال الدين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف، مترك العجالين ومندوبان من وزارتي الخارجية والمالية في المملكة.
وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية المالديفية، الترتيبات الخاصة بالافتتاح الرسمي للجامع واستكمال الاحتياجات والمرافق كافة، ومراسم الافتتاح للجامع الذي يعد أكبر معلم إسلامي وحضاري بالمالديف.
وأكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية أن المملكة تولي اهتماما كبيرا بتشييد المساجد وعمارتها وبناء المدارس التي تخدم المجتمعات الإسلامية في مختلف دول العالم؛ إيماناً بدور المسجد ورسالته في تعميق الصلات بين المجتمعات ونشر مفاهيم الوسطية والاعتدال.
وفق “أخبار 24”.