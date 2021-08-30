برئاسة محافظ الخرج.. لجنة التنمية السياحية تعقد اجتماعها الدوري بديوان المحافظة

عقدت لجنة التنمية السياحية في المحافظة اجتماعها الدوري صباح اليوم الاثنين الموافق١٤٤٣/١/٢٢هـ برئاسة محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي و بحضور أعضاء اللجنة بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة . استعداد التجهيزات احتفال اليوم الوطني 91 .
وقد استهل المحافظ الاجتماع بكلمة ترحيبية ، مبيناً ما تعنيه هذه المناسبة الوطنية السنوية في قلب كل مواطن و مواطنة من أبنا هذا البلد .
بعد ذلك استعرض رئيس البلدية م/ الزيد الفعالية المقترحة لبرنامج اليوم الوطني 91 ومناقشة البرامج المصاحبة من قبل الاعضاء .
تلى ذلك تم استعراض خطط الجهات وفعالياتها وبرامجها للاحتفال بهذه المناسبة ، وباركت اللجنة التنوع الذي يعزز الانتماء واظهار المحبه لهذا الكيان .
كما تم استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالسياحة في المحافظة ، واتخذت اللجنة بشأن تلك الموضوعات التوصيات اللازمة .