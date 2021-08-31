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أخبار محلية > بالصور.. “هيئة النقل” تسجل الناقلة “العنود” ضمن الأسطول البحري السعودي
31/08/2021   3:51 م

بالصور.. “هيئة النقل” تسجل الناقلة “العنود” ضمن الأسطول البحري السعودي

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أعلنت الهيئة العامة للنقل، تسجيل الناقلة “العنود” وهي إحدى الناقلات المملوكة لشركة “البحري” في الأسطول البحري السعودي، ورفع العلم السعودي عليها.

وأوضحت الهيئة أن الناقلة “العنود” ستضيف ارتفاعاً جديدًا في زيادة الحمولة الطنية للأسطول البحري السعودي، والمساهمة في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

من جانبها، عبرت شركة البحري عن فخرها بضم ناقلة البضائع السائبة “العنود” إلى الأسطول البحري الوطني، ورفع العلم السعودي عليها بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، إسهامًا منها في تعزيز مكانة قطاع النقل البحري السعودي إقليميًا ودوليًا.

يُشار إلى أن الناقلة “العنود” تم تصنيعها في العام 2020م، بطول 229.06 متر، وعرض 32.26 متر، وتبلغ سرعتها 14.2 عقدة بالساعة، أما الغاطس فيبلغ 14.45 متر.

الناقلة "العنود"

الناقلة "العنود"

الناقلة "العنود"

الناقلة "العنود"

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. “هيئة النقل” تسجل الناقلة “العنود” ضمن الأسطول البحري السعودي

أخبار محلية
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