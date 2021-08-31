محافظ الخرج يلتقي بمدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض

استقبل محافظ الخرج أ/مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٣/١/٢٣هـ فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات ، ويرافقه عدد من مسؤولي فرع الرئاسة بالمنطقة.
وفي بداية الاستقبال رحب المحافظ بهم وأشاد سعادته بالجهود التي يبذلها فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخرج من خلال ما يقدم من رسائل سامية وتوعوية وأعمال وجهود دعوية ميدانية وجرى مناقشة تعزيز رسالة الهيئة بما يحقق رفع مستوى الاداء في المحافظة ويتواكب مع تطلعات ولاة الامر أيدهم الله .
بعد ذلك قدم الشيخ الشبانات لسعادة المحافظ مجموعة من كتب معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور / عبدالرحمن السند وكذلك التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج لعام ١٤٤٢هـ .
وفي نهاية اللقاء ثمن الشيخ الشبانات للمحافظ ما لقيه من حسن استقبال.