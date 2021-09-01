أستاذ تربوي يُوضح كيف ساهم قرار منع دخول الطلاب للمدارس بالجوال في حمايتهم وأسرهم

علّق أستاذ الإدارة التربوية والتخطيط بجامعة الملك فيصل، الدكتور محمد القحطاني، على قرار وزارة التعليم بمنع استخدام الجوالات نهائياً في المدارس.
وقال القحطاني خلال مداخلة على قناة “الإخبارية”، إن منع استخدام الجوال في المدارس يرجع لعدة أسباب منها، تشتيت الطالب أثناء الحصة الدراسية، وانشغاله بالبرامج التي تبعده عن التحصيل التعليمي الذي هو الهدف المرجو من العودة للمدرسة.
ولفت إلى أن منع استخدام الجوالات في المدارس سيحمي الطلبة وأسرهم من المساءلة القانونية، والوقوع في أخطاء ومخالفات قد لا يتوقعونها، مبيناً أن منع استخدام الجوال له آثار تربوية واجتماعية وصحية على الطالب. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن وزارة التعليم قد أصدرت أمس (الثلاثاء)، قراراً بمنع استخدام الجوال نهائياً داخل المدرسة، وذلك بعد إقراره بصورة مؤقتة للتهيئة والاستعداد للعام الدراسي الجديد.
فيديو | أستاذ الإدارة التربوية والتخطيط بجامعة الملك فيصل: قرار منع الجوالات في المدارس سيحمي الطلبة وأسرهم من المساءلة القانونية #نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/RYCpXTMsoE
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 31, 2021