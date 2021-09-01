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01/09/2021   2:56 م

بالصور.. صلح في برنامج ولي العهد للتسامح بين مواطنيين ومقيم

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بفضل من الله وتوفيق وسداد وفي برنامج سمو سيدي سمو ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي تم عقد مجلس صلح في العاصمة الرياض بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان المكلف ببرنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي العضو الفعال في البرنامج والدكتور محمد بن أحمد الأنصاري والأستاذ عبدالرحمن الزلال وأعيان آخرون حيث تنازل المقيم الفلسطيني ماجد بن سعيد عن أشخاص اعتدوا عليه لوجه الله ثم لهذا البرنامج المتميز ، وقد سجل تنازله لدى شرطة الخالدية في العاصمة الرياض .

وبهذه المناسبة ألقى فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي كلمة نوه فيها ببرنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي والذي يهدف إلى نشر ثقافة العفو والتسامح بين أفراد المجتمع السعودي من مواطنيين ومقيمين داعيًا الله أن يحفظ هذه البلاد في ظل مولاي خادم الشريفين وسيدي ولي عهده الأمين رعاهما الله
منوهًا في هذا المجال بتغطية صحيفة الخرج اليوم الاكترونية لهذا البرنامج بقيادة الإعلامي القدير سعود الضحوك .

بالصور.. صلح في برنامج ولي العهد للتسامح بين مواطنيين ومقيم

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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