وقع المدير التنفيذي لدوري الدرجة الأولى، طلال بن عبد الله العبيدي، والرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لتأجير السيارات “يلو” ناصر القحطاني، اليوم (الأربعاء)، عقد رعاية تم بموجبه إطلاق مسمى “دوري يلو” على دوري الدرجة الأولى السعودي.
وسيحمل الدوري المسمى الجديد لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم الحالي الذي ستنطلق منافساته من يوم الإثنين المقبل 6 سبتمبر.
يذكر أن مراسم توقيع العقد تمت بحضور رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السـعودي للمحترفيـن، عبدالعزيـز العفالق، ونائب الرئيس التنفيذي لشـركة الوفاق لتأجير السيارات “بلو” الاستاد بشير القحطاني.
وفق “أخبار 24”.