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اخبار رياضية > برشلونة يكشف عن خليفة “ميسي” ويسلمه القميص رقم 10
01/09/2021   3:04 م

برشلونة يكشف عن خليفة “ميسي” ويسلمه القميص رقم 10

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أعلن نادي برشلونة حصول لاعبه الإسباني “أنسو فاتي”، على القميص رقم 10 خلفا للأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي غادر إلى باريس سان جيرمان مطلع الشهر الماضي.

وأظهر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لبرشلونة على “تويتر”، اللاعب فاتي وهو يستلم القميص رقم 10 ويرتديه.

وكان “فاتي” قد توقف عن اللعب لمدة تقارب 9 أشهر نتيجة تعرضه لإصابة في الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليسرى، وذلك خلال المباراة التي فاز بها فريقه على ريال بيتيس 5-2 في الدوري المحلي لكرة القدم، حيث خضع لعملية جراحية. وفق “أخبار 24”.

ورحل ميسي عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان مطلع أغسطس الماضي بعد فشل تجديد تعاقده، بعد 21 عامًا قضاها مع برشلونة وارتدى خلالها القميص رقم 10 مدة 13 عاما خلفا للبرازيلي رونالدينيو.

برشلونة يكشف عن خليفة “ميسي” ويسلمه القميص رقم 10

اخبار رياضية
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