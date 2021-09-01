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أخبار محلية > “الشؤون البلدية” تعلن تمديد فترة تحديث بيانات المنشآت التجارية من خلال خدمة رمز الاستجابة السريع
01/09/2021   3:03 م

“الشؤون البلدية” تعلن تمديد فترة تحديث بيانات المنشآت التجارية من خلال خدمة رمز الاستجابة السريع

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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تمديد فترة الإلزام لأصحاب المنشآت التجارية؛ لتحديث بيانات رخصها التجارية من خلال خدمة رمز الاستجابة السريع، وإصدار ملصق “رأيك يفرق” إلى تاريخ 31 ديسمبر 2021م.

وأوضحت أن تحديث البيانات يعود على أصحاب المنشآت بالنفع من عدة جوانب أهمها: فتح قناة اتصال مع المستفيدين بهدف زيادة ولاء العملاء؛ لما تتيح لأصحاب المنشآت من إضافة بيانات التواصل، وصور للمنشأة التجارية من الداخل والخارج، كما أنها تعدّ وسيلة مساعدة لأصحاب الأعمال في تيسير أعمال الرقابة البلدية وتنظيمها.

وأشارت إلى أنه يتطلب من صاحب المنشأة بعد تحديث بياناته طباعة ملصق “رأيك يفرق” الذي يتضمن رمز الاستجابة السريع، ثم إبرازه على واجهة المنشأة؛ لتعزيز موثوقية أعماله لدى عملائه. وفق “أخبار 24”.

ودعت الوزارة جميع المنشآت التجارية إلى سرعة تحديث بياناتها عبر منصة “بلدي”.؛ لتجنب التعرض للمخالفات، مبينة خطوات تحديث البيانات من خلال مقطع فيديو.

“الشؤون البلدية” تعلن تمديد فترة تحديث بيانات المنشآت التجارية من خلال خدمة رمز الاستجابة السريع

أخبار محلية
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