وزير الموارد البشرية: إصدار 777 ألف وثيقة عمل حر.. وتوثيق 3.6 مليون عقد إلكتروني

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي؛ عن عدد وثائق العمل الحر التي أصدرتها الوزارة عبر منصة “العمل الحر”.
وأبان الوزير أنه تم إصدار نحو 777.2 ألف وثيقة عمل حر، فيما بلغ إجمالي العقود الموثقة إلكترونياً أكثر من 3.6 مليون عقد عمل.
وأضاف أن وثيقة العمل الحر صدرت لأكثر من 9 فئات جميعها لها حق الوصول إلى خدمات متعدّدة، منها التسجيل في التأمينات الاجتماعية، والتمويل والدعم المالي، والحسابات البنكية التجارية الموثقة، والتدريب، ووسائل الدفع الرقمية لتحصيل أتعابهم ومستحقاتهم. وفق “أخبار 24”.
جاء ذلك خلال لقاءٍ عُقد مؤخرا مع أعضاء اللجنة الوطنية للإمداد الغذائي والتموين والإعاشة، واتحاد الغرف السعودية، لتعزيز التعاون بين الجهتين، ورصد تحديات واحتياجات القطاع بشكل عام.