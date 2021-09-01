بعد إغلاق سوق الانتقالات.. 6 صفقات عالمية أشعلت “الميركاتو الصيفي” بين أندية المحترفين

أُسدل الستار اليوم الأربعاء، على سوق الانتقالات الصيفية، الخاص بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت صراعات قوية بين الأندية لحسم صفقاتها.
وشهد سوق الانتقالات الصيفية، إبرام أندية دوري المحترفين مجموعة من الصفقات القوية، وقدوم أسماء أصحاب خبرات وشهرة عالمية.
وأبرمت أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفقات قوية، ستزيد من قوة وإثارة منافسات دوري المحترفين خلال الموسم الحالي.
“سبورت 24” يستعرض من خلال التقرير التالي أبرز 6 صفقات خلال الميركاتو الصيفي لدوري المحترفين.
الهلال “هجوم ناري”
أبرم نادي الهلال مجموعة من الصفقات الجيدة، ولكن التعاقد مع الثنائي، المالي موسى ماريغا والبرازيلي ماتيوس بيريرا، كان بمثابة الضربة القوية لمجلس إدارة فهد بن نافل.
وتعاقد الهلال مع مهاجم بورتو البرتغالي، موسى ماريغا لمدة 5 ستوات في صفقة انتقال حر، ومن المتوقع أن تضيف هذه الصفقة الكثير والكثير لهجوم حامل لقب دوري المحترفين.
فيما اتفق الهلال مع ويست بروميتش الإنجليزي، لضم اللاعب بيريرا في صفقة شهدت العديد من العقبات، حتى حصل الهلال على خدمات صانع الألعاب الموهوب، في صفقة بلغت نحو 17 مليون يورو.
النصر ” ثنائي ذهبي”
خطف مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، الأضواء مبكرًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وتعاقد النصر مع مجموعة من الصفقات المميزة، ولكن ضم البرازيلي أندرسون تاليسكا والمهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، مهد لموسم قوي ومنافسة شرسة من النادي العاصمي.
وحقق اليسكا وأبو بكر أرقامًا رائعة في فترة لعبهما سويًا ضمن صفوف نادي بشكتاش، وقادا الفريق التركي لتحقيق لقب الدوري.
“مايسترو” الاتحاد
نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي في عقد صفقة من العيار الثقيل، بعد التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي، إيغور كورنادو.
وتعاقد الاتحاد مع نجم الشارقة الإماراتي، في صفقة بلغت نحو 12 مليون يورو، ليوجه رسالة قوية لإثبات أن الاتحاد سينافس بقوة خلال الموسم الجاري.
“مفاجأة الأهلي”
فاجأ مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي الجميع بإعلان التعاقد، مع نجم برشلونة الإسباني وتوتنهام الإنجليزي السابق، البرازيلي باولينيو.
وارتبط المحترف البرازيلي كثيرًا بنادي النصر خلال بداية فترة الانتقالات، لكن الأهلي دخل بقوة وتعاقد مع باولينيو لمدة 3 سنوات ليزيد من حدة وإثارة الموسم الحالي.