“آيفون 13” المرتقب يتيح الاتصال وإرسال الرسائل دون تغطية خلوية

يتيح هاتف “أبل” المرتقب “آيفون 13” الاتصال وإرسال الرسائل من دون تغطية خلوية بفضل خاصية الاتصال بالأقمار الاصطناعية المتوفرة فيه.
وستُخصص قدرات الهاتف الفضائية لحالات الطوارئ، بحسب وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، وستتيح هذه الميزة الاتصال بالمستجيبين الأوائل في المناطق ذات الاستقبال السيئ.
وسيكون لهذه الرسائل حد لمداها وستظهر على شكل فقاعات وإشعارات رمادية، بدلا من الأزرق أو الأخضر التقليدي، بينما عندما يرسل الشخص رسالة في حالات الطوارئ، سيتم إيصالها حتى إذا كان الهاتف المرسلة له في وضع عدم الإزعاج. وفق “أخبار 24”.
وسيسأل الهاتف عن نوع الطوارئ التي يمر بها المرسل، كأن يكون الشخص عالقا بسيارة أو قارب أو طائرة أو حريق، إضافة إلى إتاحة معلومات الموقع.