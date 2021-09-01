شاهد.. مواطنة تخترع آلة رقمية لفرز العلب البلاستيكية لإعادة تدويرها

تمكنت الشابة غادة الكليب من ابتكار آلة رقمية يمكنها فرز العلب البلاستيكية لاستخدامها في عمليات إعادة التدوير.
وأوضحت خلال لقائها على قناة “العربية”، اليوم (الأربعاء)، أنها بدأت بإيداع براءة الاختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية في عام 2017، بعد أبحاث ودراسات استمرت 4 سنوات.
وأشارت إلى أن الدراسات أوضحت أن استهلاك المملكة للعلب البلاستيكية يصل إلى 30 مليار علبة سنويا، مبينة أنها بدأت في البحث عن ابتكار يساعد في تخفيف هذه الإشكالية.
وأضافت أن الآلة يمكنها فرز العلب البلاستيكية عن غيرها من المواد، لافتة إلى وجود صندوق أعلى الماكينة لرصد جودة الهواء.وفق “أخبار 24”.
وبينت أن الماكينة صناعة سعودية، ورُبطت بمركز المراقبة والتحكم عن بعد عن طريق تطبيق الثورة الصناعية الرابعة، حيث يستطيع المركز صيانة الماكينة عن بعد وإجراء تغييرات عليها.
“غادة الكليب” شابة حصلت على براءة اختراع من الهيئة #السعودية للملكية الفكرية لابتكار آلة رقمية لفرز العلب البلاستكية لإعادة تدويرها
عبر:@Mohammed62_S pic.twitter.com/nLz1VQXfNm
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 1, 2021