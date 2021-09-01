وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد المالديفي لكرة القدم، وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، ونظيره المالديفي بسام عادل جليل، وأمينه العام حسين جواز، وذلك بمقر الاتحاد بالرياض.
وعقد المسحل على هامش توقيع الاتفاقية اجتماعًا مع رئيس الاتحاد المالديفي تم من خلاله مناقشة أوجه التعاون بين الاتحادين وتعزيزها خلال الفترة المقبلة، وسبل دعم الاتحاد السعودي لنظيره المالديفي بما يخدم تطوير اللعبة في المالديف.
وجاء هذا اللقاء ضمن جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم لتعزيز علاقات التعاون مع الاتحادات الدولية بما يخدم الكرة السعودية.
وفق “أخبار 24”.