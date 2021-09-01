منتخب الصالات يستهل مشواره في كرواتيا بنصف دستة أهداف ضد مالطا

استهل المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات، اليوم الأربعاء، مشواره في بطولة أسبوع كرة قدم الصالات الدولية الودية المقامة حاليًا في مدينة بوريتش الكرواتية والتي تستمر حتى 7 من سبتمبر الجاري، بالفوز على منتخب مالطا بنتيجة 6-0.
وسجل أهداف المنتخب الوطني كل من معاذ العسيري (هدفين)، سلطان الدحيم (هدفين)، عبدالإله العتيبي وعبدالله الدوسري.
وعمد مدرب المنتخب الوطني الأول، الإسباني أندرو بلازا، خلال المباراة على تدوير اللاعبين واللعب بأكثر من تشكيلة وإشراك أغلب اللاعبين، وتقديم مستوى مرضٍ سيطروا من خلاله على أغلب مجريات اللقاء. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أبدى بلازا رضاه عن مستوى اللاعبين في أولى مباريات البطولة، متمنيًا أن يكون اللاعبون في أفضل حالاتهم في المباريات القادمة.
وعلى جانب متصل يخوض المنتخب، غدًا الخميس، ثاني مبارياته في البطولة وذلك بمواجهة منتخب سان مارينو، على صالة فالامار بوسط مدينة بوريتش.