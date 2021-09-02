طالب شخص في محافظة الليث، الجهات المعنية بالتحقيق في واقعة تدهور حالة نجله الصحية جراء تعرضه لصعق كهربائي بكابينة كهرباء تركها عاملا صيانة مفتوحة.
ووثّقت كاميرا مراقبة، لحظة إجراء عاملي الصيانة للكابينة وغادرا بعدها الموقع وتركاها مفتوحة، قبل أن يتوجه إليها 3 أطفال ويُصاب أحدهم بصعق كهربائي.
وأوضح المواطن إبراهيم البركاتي وفقاً لـ”سبق”، أن نجله بدر نُقل إلى مستشفى الليث العام وجرى تنويمه لمدة يومين، ومن ثم جرى نقله وتحويله إلى مستشفى خاص بجدة.
ولفت إلى أنه اتضح إصـابة الطفل بارتفاع في إنزيمات الكبد وارتفاع بالسكر، وكذلك تبول لا إرادي وإصـابة بالقدم، مشيراً إلى أنه عُرض عليه 10 آلاف ريال للتنازل عن شكواه ضد شركة الكهرباء لكنه رفض.