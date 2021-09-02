“التعليم” تعلن آلية تقييم وتوزيع درجات المواد الدراسية للمرحلة الابتدائية

أعلنت وزارة التعليم آلية تقييم وتوزيع درجات المواد الدراسية في المرحلة الابتدائية للطلاب والطالبات، وفقًا للائحة تقويم الطالب للعام الدراسي الجديد 1443هـ.
وأوضحت الوزارة أن آلية تقييم وتوزيع درجات مواد الصفين الأول والثاني الابتدائي في التعليم العام وتحفيظ القرآن الكريم ستكون تقويماً مستمرًا طوال العام الدراسي.
وأضافت أن آلية التقييم في الصف الثالث الابتدائي ستكون تقويماً مستمراً في مادة القرآن الكريم (حفظًا وتلاوة)، واختباراً تحريرياً في مواد الدراسات الإسلامية والرياضيات والعلوم، وتكون اختباراً شفهياً وتحريرياً في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية، واختباراً عملياً وتحريرياً في التربية الفنية، واختباراً شفهياً وعملياً وتحريرياً في مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس ومادة المهارات الحياتية والأسرية، وذلك بمجموع 100 درجة لجميع المواد.
وجاء توزيع درجات الصف الثالث الابتدائي “تعليم عام” كالتالي:
فيما جاء توزيع درجات الصف الثالث الابتدائي “تحفيظ القرآن الكريم” كالتالي:
وأشارت إلى أن آلية التقييم للصف الرابع الابتدائي في مادة القرآن الكريم (الحفظ والتلاوة) ستكون تقويمًا مستمرًا، ومادة التجويد اختباراً شفهياً وعملياً وتحريرياً، ومواد الدراسات الإسلامية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم اختباراً تحريرياً، ومادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية اختباراً شفهياً وتحريرياً، والمهارات الرقمية والتربية الفنية اختباراً عملياً وتحريرياً، والتربية البدنية والدفاع عن النفس ومادة المهارات الحياتية والأسرية اختباراً شفهياً وعملياً وتحريرياً، وذلك بمجموع 100 درجة لجميع المواد.
وجاء توزيع درجات الصف الرابع الابتدائي “تعليم عام” كالتالي:
فيما جاء توزيع درجات الصف الرابع الابتدائي “تحفيظ القرآن الكريم” كالتالي:
وأبانت أن آلية التقييم للصف الخامس والسادس الابتدائي في مادة القرآن الكريم (الحفظ والتلاوة) ستكون تقويما مستمرا، ومادة التجويد اختباراً شفهياً وعملياً وتحريرياً، ومواد الدراسات الإسلامية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم اختباراً تحريرياً، ومادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية اختباراً شفهياً وتحريرياً، ومادتي المهارات الرقمية والتربية الفنية اختباراً عملياً وتحريرياً، ومادة التربية البدنية والدفاع عن النفس ومادة المهارات الحياتية والأسرية اختباراً شفهياً وعملياً وتحريرياً، وذلك بمجموع 100 درجة لجميع المواد.
توزيع درجات الصف الخامس الابتدائي “تعليم عام” كالتالي:
توزيع درجات الصف الخامس الابتدائي “تحفيظ القرآن الكريم” كالتالي:
توزيع درجات الصف السادس الابتدائي “تعليم عام” كالتالي:
توزيع درجات الصف السادس الابتدائي “تحفيظ القرآن الكريم” كالتالي:
وفق “أخبار 24”.