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أخبار محلية > لتمويل مندوبي التوصيل من المواطنين.. “هيئة الاتصالات” توقع اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية
02/09/2021   6:43 م

لتمويل مندوبي التوصيل من المواطنين.. “هيئة الاتصالات” توقع اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية

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وقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اتفاقية تعاون مشترك مع بنك التنمية الاجتماعية، بهدف تمويل المواطنين الراغبين في العمل في تطبيقات التوصيل من خلال تمكنهم من امتلاك مركبات خاصة لاستخدامها في العمل.

وتنص الاتفاقية الممتدة لثلاث سنوات على تقديم برامج تدريبية متخصصة للمستفيدين لمساعدتهم في بدء مشاريعهم وأعمالهم الريادية، بالإضافة إلى بحث تطوير منتجات نوعية ومبتكرة لجذب المزيد من الفرص للمواطنين في قطاع الخدمات البريدية واللوجستية.

يذكر أن “هيئة الاتصالات” تعمل على تطوير خدمات تطبيقات التوصيل وتحفيز المواطنين للعمل في هذا المجال الذي يشهد نموا متصاعدا بلغ معه المتوسط الشهري لقيمة الطلبات خلال الربع الأول من العام الجاري مليار ريال مسجلا نمواً بنسبة 45% مقارنة بالربع الأول من عام 2020م.

هيئة الاتصالات" توقع اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية

وفق “أخبار 24”.

لتمويل مندوبي التوصيل من المواطنين.. “هيئة الاتصالات” توقع اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية

أخبار محلية
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