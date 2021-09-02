إطلاق منصة إلكترونية للاستعلام عن مواقع السيارات التالفة بالعاصمة المقدسة

أطلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة منصة “تالف” على موقع الأمانة الإلكتروني للاستعلام عن السيارات الخربة والهياكل التالفة.
وأشارت الوكالة إلى أن الاستعلام سيكون خاصا بالسيارات التي تم نقلها بعد انتهاء مهلة الـ7 أيام من وضع الملصق التحذيري.
وأعلنت في وقت سابق أنها رفعت 361 سيارة تالفة وهياكل مُهملة من المحاور والشوارع الرئيسية ضمن نطاق بلديات: المعابدة، والشوقية، والشرائع، مبينة أنه يمكن الاستعلام عن السيارات من خلال الدخول على الرابط.
وأوضحت الوكالة أن الحملة تستهدف التخلص من السيارات التالفة والمتوقفة وهياكل المعدات المنتشرة على جنبات الشوارع والطرقات وداخل الأحياء السكنية والميادين العامة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري. وفق “أخبار 24”.