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أخبار محلية > إطلاق منصة إلكترونية للاستعلام عن مواقع السيارات التالفة بالعاصمة المقدسة
02/09/2021   6:43 م

إطلاق منصة إلكترونية للاستعلام عن مواقع السيارات التالفة بالعاصمة المقدسة

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أطلقت وكالة البلديات‏‎‏ بأمانة العاصمة المقدسة‎ ‎منصة “تالف” ‎على موقع ‏الأمانة ‏الإلكتروني للاستعلام عن السيارات الخربة والهياكل التالفة.‏

وأشارت الوكالة إلى أن الاستعلام سيكون خاصا بالسيارات ‏التي تم نقلها ‏بعد انتهاء مهلة الـ7 أيام من وضع الملصق ‏التحذيري.‏

وأعلنت في وقت سابق أنها رفعت 361 سيارة تالفة ‏وهياكل مُهملة من المحاور والشوارع الرئيسية ضمن نطاق ‏بلديات: المعابدة، والشوقية، والشرائع، مبينة أنه يمكن الاستعلام عن السيارات من خلال الدخول على الرابط‎‎.

وأوضحت الوكالة أن الحملة تستهدف التخلص من السيارات التالفة والمتوقفة ‏وهياكل المعدات المنتشرة على جنبات الشوارع والطرقات وداخل الأحياء ‏السكنية والميادين العامة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد ‏الحضري. وفق “أخبار 24”.

إطلاق منصة إلكترونية للاستعلام عن مواقع السيارات التالفة بالعاصمة المقدسة

أخبار محلية
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