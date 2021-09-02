“المسابقات الآسيوية”: لا يوجد قرار بتأجيل دور الـ16 من “أبطال آسيا”

أكد نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبدالخالق مسعود، عدم صحة المتداول حول تأجيل مباريات دور الـ16 من أبطال آسيا، لتزامنه مع فترة أيام “فيفا” الدولية، وضيق الوقت.
وقال مسعود وفقاً لصحيفة “اليوم” إنه لا يوجد حتى الآن أي قرار يتعلق بالتأجيل، بدعوى ضيق الوقت وصعوبة الأمر على بعض اللاعبين الذين سيضطرون للسفر لمسافات طويلة لتمثيل منتخباتهم والعودة لخوض مباريات دور الـ16.
وكانت المملكة قد فازت بحق استضافة ما تبقى من مباريات دوري أبطال آسيا 2021، حيث ستستضيف منافسات الدور ربع النهائي والنهائي.