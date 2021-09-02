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اخبار رياضية > “مستهدفة”.. الدويش يثير الجدل بشأن علاقة النصر والاتحاد
02/09/2021   6:42 م

“مستهدفة”.. الدويش يثير الجدل بشأن علاقة النصر والاتحاد

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أثار الإعلامي محمد الدويش، جدلًا واسعًا حول علاقة نادي النصر مع نظيره الاتحاد، وأن هناك من يسعى بقوة لتعكير صفو العلاقة بينهما.

وكتب الدويش، اليوم (الخميس) عبر حسابه على “تويتر”: “من الواضح أنّ علاقة الاتحاد بالنصر مستهدفة فهناك من يستغل أيَّ تنافس بينهما داخل الملعب أو خارجه.. لماذا يفعلون ذلك؟ “.

وشهدت الأيام الماضية صراع بين النصر والاتحاد على صفقة البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، الذي انضم بشكل رسمي لنادي النصر.

وفق “أخبار 24”.

“مستهدفة”.. الدويش يثير الجدل بشأن علاقة النصر والاتحاد

اخبار رياضية
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