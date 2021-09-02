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أخبار محلية > بالفيديو.. مواطنون: عمالة سائبة تسيطر على صناعة البشوت والمشالح الملكية
02/09/2021   6:49 م

بالفيديو.. مواطنون: عمالة سائبة تسيطر على صناعة البشوت والمشالح الملكية

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اشتكى سعوديون يعملون في صناعة البشوت والمشالح الملكية من سيطرة عمالة أجنبية سائبة على المهنة بدرجة كبيرة.

وأوضح أحد العاملين في المهنة، علي الشواف، في حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الخميس)، أن المواطنين العاملين في المهنة أصبحوا يمثلون 25% فقط، لعدم قدرتهم على منافسة العمالة التي تعمل لحسابها الخاص بعدما اتجهت إلى تخفيض أسعار صناعة البشوت بشكل كبير، خاصة أن تكاليف معيشتهم رخيصة.

من جهته، أكد زميله في المهنة علي القطان أن المواطنين العاملين في المهنة تقلصوا بشكل كبير بعدما أصبح العائد غير مجدٍ ولا يغطي نفقاتهم المعيشية، بينما العمالة أصبحت تسيطر على المهنة بنسبة 85%. وفق “أخبار 24”.

وطالب القطان الجهات المختصة بإيجاد حلول عاجلة لإنهاء سيطرة العمالة على المهنة، وتدريب الشباب السعودي عليها عبر المعاهد المتخصصة.

بالفيديو.. مواطنون: عمالة سائبة تسيطر على صناعة البشوت والمشالح الملكية

أخبار محلية
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