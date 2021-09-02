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أخبار محلية > بالفيديو.. الزعاق يكشف سبب الأجواء الحارة رغم دخول موسم سهيل
02/09/2021   6:49 م

بالفيديو.. الزعاق يكشف سبب الأجواء الحارة رغم دخول موسم سهيل

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كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق عن سبب ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام رغم دخول موسم سهيل المعروف ببرودة الأجواء فيه.

وأوضح أن أول سهيل داخل في حسبة القيط، والذي تكون فيه الحرارة مرتفعة، مبيناً أن الموسم مقسم على 4 نجوم، وكل نجم له سمة معينة.

وأضاف أن النجم الأول عندما يدخل “تلمس التمر بالليل”، أي عندما تضع يدك على النخلة ستحصل على التمر ولو كان الوقت مظلما من كثرته، بينما في النجم الثاني يطيب الليل. وفق “أخبار 24”.

وبيّن أن الليل يميل إلى البرودة عندما يدخل النجم الثالث، بينما عند دخول النجم الرابع “لا تأمن السيل”، بمعنى أن موسم الأمطار أصبح قريباً.

بالفيديو.. الزعاق يكشف سبب الأجواء الحارة رغم دخول موسم سهيل

أخبار محلية
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