نشر مقطع فيديو عنه.. من هو سعد الصويان الذي وجه وزير الثقافة التحية إليه؟

وجّه وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم (الخميس)، التحية للدكتور سعد بن عبد الله الصويان.
وشارك وزير الثقافة، على حسابه بموقع “تويتر” مقطعًا قديماً للدكتور الصويان، أثناء ابتعاثه بالولايات المتحدة الأمريكية، للحصول على درجة الدكتوراه، وكانت رسالته عن الشعر النبطي.
الدراسة
في المقطع الذي شاركه وزير الثقافة، عبر قناة ذكريات، وجرى تسجيله في المكتب التعليمي السعودي، في كاليفورنيا، قال الصويان إنه درس بكاليفورنيا، في حقل التراث الشعبي.
وأشار إلى أن موضوع أطروحته للدكتوراه هو الشعر النبطي، أو ما يُعرف بالشعر الشعبي في نجد وأواسط المنطقة الوسطى.
ودرس الصويان الماجستير بالولايات المتحدة أيضًا، في تخصص علم الاجتماع، والذي أفاده وأرشده إلى دراسة التراث الشعبي، واهتم بالتراث الملفوظ، والمنقول من جيل إلى آخر، بما في ذلك الأمثال والقصة والشعر.
لقاء مع المبتعث سعد بن عبدالله الصويان الساعي للحصول على شهادة الدكتوراه برسالة في الشعر النبطي. #أبناؤنا_في_الخارج #قناة_ذكريات pic.twitter.com/Gm2qrxq4db
— قناة ذكريات 📺 (@Thikrayat_tv) September 1, 2021
أهدى مكتبته
ومن المعلومات الغريبة المتداولة عن الدكتور الصويان أنه باع مكتبته، إلا أنه أوضح في أحد الحوارات الصحفية حقيقة الأمر، مبيناً إن مكتبته احتوت على مجموعة كبيرة ونادرة من المراجع القيمة في مجالات الاهتمام باللغتين العربية والإنجليزية، وتاريخ المملكة الحضاري والسياسي، وشعرها الشعبي، إضافة إلى مراجع في الفلسفة والتاريخ والأنثروبولوجي والفلكلور وغيرها.
وأضاف أنه كان إذا لم يجد كتابًا في المكتبات الجامعية والأهلية، طلبه من دار نشره الأجنبية، فتراكمت لديه آلاف المراجع، ومع تقدمه بالسن، التمس مكانًا مستعدًا لاقتنائها والحفاظ عليها وإتاحتها لطلاب المعرفة، فوقع اختياره على مركز الملك فيصل البحثي.
نيله جائزة الكتاب
ويُعد كتاب ملحمة التطور البشري من أشهر مؤلفات الصويان، والذي حصد عليه جائزة الشيخ زايد للكتاب، فرع التنمية وبناء الدولة لعام 2014، ويبحث الكتاب الذي هو دراسة تقع في 1014 صفحة من القطع الكبير، في مسألة التطور البشري من منظور الأنثروبولوجي، وأبرز المساهمات السابقة لهذا العلم في هذا المجال على مر العصور.
ومن بين حيثيات منحه الجائزة، مجهوده في توفير المادة العلمية إضافة للمجهود المبذول في تعريب المصطلحات الأجنبية، واعتبار الكتاب امتدادًا للجهود العلمية التي تهدف إلى تعميق التحليل الأنثروبولوجي.
سيرة ذاتية مجملة
ويمكن إجمال السيرة الذاتية للصويان بأنه باحث وأكاديمي مخضرم، من مواليد العنيزة في المملكة العربية السعودية، وبدأ حياته كأستاذ مساعد في جامعة الملك سعود، ثم صار مشرفًا على متحف التراث الشعبي في كلية الآداب بالجامعة نفسها.
كما شغل منصب رئيس قسم الدراسات الاجتماعية، حتى العام 1989 حين نال منحة من جامعة Erlangen-Nurnberg في ألمانيا لإجراء البحوث ومقابلة المختصين بالدراسات الشرقية. وفق “أخبار 24”.
في العام 2003، عاد الصويّان للعمل في جامعة الملك سعود، حيث تمّت ترقيته إلى مرتبة أستاذ، وله عدة مشاريع، مثل جمع الشعر النبطي من مصادره الشفهية، الذي موله مركز البحوث بكلية الآداب جامعة الملك سعود، والمشروع الوثائقي عن الملك عبد العزيز آل سعود، ومشروع الثقافة التقليدية في المملكة.
وللصويّان عدد من الكتب المنشورة في تأريخ وفهرسة الشعر النبطي والمأثورات الشفهيّة إلى جانب الكثير من الرسائل العلمية والمقالات باللغتين العربية والإنجليزية.