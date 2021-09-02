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أخبار محلية > بدءًا من اليوم.. تطبيق معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وضوابط إعلاناتها
02/09/2021   6:49 م

بدءًا من اليوم.. تطبيق معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وضوابط إعلاناتها

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بدأت الهيئة العامة للعقار، اعتبارًا من اليوم (الخميس)، تطبيق معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، وضوابط الإعلانات العقارية ودخولها حيز التنفيذ.

وأوضحت الهيئة أن المعايير تهدف للحد من الإعلانات الوهمية المتعلقة بالقطاع العقاري، ورفع مستوى مصداقية المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة، وحفظ حقوق المتعاملين وتعزيز جودة الخدمة.

وشددت الهيئة على الالتزام بضوابط الإعلانات العقارية، وأن يكون المعلن سعودي الجنسية، أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة، وأن يكون المعلن مالكاً للعقار أو مفوضاً، مع إضافة رقمي المعلن والتفويض الصادرة عن الهيئة في الإعلانات العقارية. وفق “أخبار 24”.

كما أطلقت الهيئة خدمة “عقاري” الإلكترونية لتقديم خدمات تسجيل المنشأة العقارية، وترخيص المنصات العقارية، وخدمتي المعلن العقاري وترخيص الأفراد، وغيرها، كالاستعلام عن المنشآت العقارية المصنفة، والمعلنين العقاريين، ورفع الاعتراضات على الإعلانات المخالفة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.

بدءًا من اليوم.. تطبيق معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وضوابط إعلاناتها

أخبار محلية
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