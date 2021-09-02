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أخبار محلية > “الحج والعمرة”: 1.6 مليار ريال إيرادات الفنادق عبر مبادرة اعتمرنا أعمال
02/09/2021   6:49 م

“الحج والعمرة”: 1.6 مليار ريال إيرادات الفنادق عبر مبادرة اعتمرنا أعمال

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أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة المهندس هشام سعيد، اليوم الخميس، أن مبادرة “اعتمرنا أعمال” رفعت نسبة الإشغال بشكل كبير في الفنادق التي اشتركت فيها.

وأوضح، في حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الخميس)، أن إيرادات الفنادق من المبادرة تجاوزت 1.6 مليار في العام الماضي.

وأشار إلى أن المبادرة مكنت الفنادق من توفير خدمة إلكترونية مرتبطة بمنظومة اعتمرنا من أجل إصدار تصاريح لنزلائها. وفق “أخبار 24”.

وكشف عن إصدار أكثر من 3.5 ألف تأشيرة لمعتمري الخارج حتى الآن، وصل منهم إلى المملكة 2770 معتمراً.

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة نظّمت اليوم ورشة عمل لدعم الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

“الحج والعمرة”: 1.6 مليار ريال إيرادات الفنادق عبر مبادرة اعتمرنا أعمال

أخبار محلية
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