“الحج والعمرة”: 1.6 مليار ريال إيرادات الفنادق عبر مبادرة اعتمرنا أعمال

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة المهندس هشام سعيد، اليوم الخميس، أن مبادرة “اعتمرنا أعمال” رفعت نسبة الإشغال بشكل كبير في الفنادق التي اشتركت فيها.
وأوضح، في حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الخميس)، أن إيرادات الفنادق من المبادرة تجاوزت 1.6 مليار في العام الماضي.
وأشار إلى أن المبادرة مكنت الفنادق من توفير خدمة إلكترونية مرتبطة بمنظومة اعتمرنا من أجل إصدار تصاريح لنزلائها. وفق “أخبار 24”.
وكشف عن إصدار أكثر من 3.5 ألف تأشيرة لمعتمري الخارج حتى الآن، وصل منهم إلى المملكة 2770 معتمراً.
يُذكر أن وزارة الحج والعمرة نظّمت اليوم ورشة عمل لدعم الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
فيديو | وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لشؤون العمرة:
طلبنا من الغرفة التجارية والمستثمرين إعادة النظر في أسعار الفنادق #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/02FNft9UiU
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 2, 2021