السبت المقبل.. عودة الحلقات القرآنية حضوريًا في المسجد الحرام بعد انقطاع عامين (فيديو)

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية والإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، عودة الحلقات القرآنية حضوريًا في المسجد الحرام، بعد انقطاع دام قرابة عامين بسبب جائحة كورونا.
وصرح مدير الحلقات القرآنية، بدر المحمادي، بأن حلقات تعليم القرآن الكريم ستُستأنف حضورياً في المسجد الحرام، يوم السبت المقبل خلال الفترة المسائية من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 8 مساءً.
وأوضح أنه تم وضع عدد من الضوابط لاستئناف الحلقات، وهي تقليل عدد الطلاب المسموح لهم بالحضور إلى 8 طلاب، والاكتفاء بحلقة تعليم واحدة تحقيقاً للجانب الاحترازي والوقائي، حيث هيأت الإدارة موقعاً للحلقة في توسعة الملك فهد الدور العلوي أمام سلم الشبيكة. وفق “أخبار 24”.
فيديو | مراسل #الإخبارية: عودة حلقات تحفيظ القرآن حضوريا في المسجد الحرام من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثامنة مساء pic.twitter.com/wkVm0t0hEC
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 2, 2021