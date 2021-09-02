بأكثر من 8 ملايين ريال.. مواطنون ومواطنات ينقذون 6 مقيمين من أحكام بالقصاص

أنقذ مواطنون ومواطنات 6 مقيمين من جنسيات مختلفة من أحكام بالقصاص، في محافظة الطائف، بعد أن سددوا ديات بلغ مجموعها أكثر من 8 ملايين ريال.
وكشفت ملفات لجنة إصلاح ذات البين في المحافظة، وفقا لـ”عكاظ”، أن المقيمين غادروا لبلادهم بعد الإفراج عنهم، ومنهم مقيم سوداني ارتكب جريمة قتـل مواطن، ونجحت جهود اللجنة لدى ذوي القتيل في تنازلهم مقابل الدية.
وأوضحت أن ممن سُددت عنهم الدية اثنين من الجنسية المصرية، أقدما على قتـل اثنين من جنسيتهما، إضافة إلى مقيم يمني الجنسية ارتكب جريمة القتـل وتنازلت أسرة القتيل عنه.
وأشارت إلى أن وافدا فلسطينيا قتـل رجلاً من نفس جنسيته، وتم العفو عنه بعد دفع الدية، وكذلك أُنقذ مصري قتـل بنغلاديشياً.
وقال مدير عام اللجنة، أحمد الزهراني، إن اللجنة تعمل مع جميع الأطراف مواطنين أو مقيمين، وإن التوجيهات تقضي بالنظر في جميع القضايا التي من الممكن العمل على الإصلاح فيها، والحصول على تنازل أصحاب الحقوق.