المملكة تستضيف منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. الشهر المقبل

تستضيف العاصمة الرياض في الفترة من 23- 25 أكتوبر المقبل النسخة الافتتاحية لـ”منتدى مبادرة السعودية الخضراء” و”قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، وهما المبادرتان اللتان أعلن عنهما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مارس الماضي.
ويأتي تنظيم المملكة هذين الحدثين المُهمين انطلاقا من دورها الريادي في الحفاظ على المناخ ودعم جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الرئيسية المرتبطة بالبيئة، وعزمها على إحداث تأثير عالمي دائم، في مواجهة ظاهرة التغيّر المناخي وحماية الأرض والطبيعة.
ووجهت المملكة دعوات لحضور المنتدى وقمة المبادرة، إلى العديد من رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في الدول المدعوّة، وعدد آخر من رؤساء المنظمات الدولية والأكاديميين وأصحاب الاختصاص في المجال البيئي ومؤسسات المجتمع المدني. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر تستهدفان زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 10% من الإسهامات العالمية.