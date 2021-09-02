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أخبار محلية > بالفيديو.. محامٍ: القانون يعاقب من يصور حادثـة أو جريمة لانتهاك الخصوصية
02/09/2021   11:40 م

بالفيديو.. محامٍ: القانون يعاقب من يصور حادثـة أو جريمة لانتهاك الخصوصية

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أكد المحامي سلطان المصلوخي أن النظام يعاقب أي شخص يقوم بتصوير حادثـة أو جريمة، لافتًا إلى أن هذا الفعل يُعد انتهاكًا للحياة الخصوصية للآخرين.

وأوضح، خلال لقائه على قناة “الإخبارية”، اليوم (الخميس)، أن حياة الأشخاص ملك لهم ولا يحق لأي شخص أن يقتحمها في أي مكان، حتى لو كان الفعل المرصود مجرَّماً نظامياً.

وأشار إلى أن أي شخص صوّر جريمة أو حادثـة عليه إرسال هذا الفيديو إلى الجهة المختصة، وعدم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه يُعد تشهيرا، والتشهير في القانون جريمة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. محامٍ: القانون يعاقب من يصور حادثـة أو جريمة لانتهاك الخصوصية

أخبار محلية
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