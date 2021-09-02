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أخبار محلية > بالفيديو.. وزير النقل: نسعى لتعزيز حركة النقل البحري وبدء الرحلات الجوية مع العراق
02/09/2021   11:40 م

بالفيديو.. وزير النقل: نسعى لتعزيز حركة النقل البحري وبدء الرحلات الجوية مع العراق

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أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، اليوم (الخميس)، أن المملكة تسعى لتعزيز حركة النقل البحري وبدء الرحلات الجوية مع العراق، لافتًا إلى وجود تسهيلات كبيرة في الحركة التجارية بين البلدين.

وأشاد الوزير بإنجازات اللجنة الفنية للنقل البحري بين البلدين، ومنها فتح منفذ “جديدة عرعر” البري في الجانبين السعودي والعراقي، مضيفًا أن الاتفاقيات وُقعت ويجرى الآن بحث إجراءات التنفيذ.

من جانبه، أعلن وزير النقل العراقي، ناصر الشبلي، أن السفن السعودية والعراقية ستبدأ الرسو في موانئ البلدين، مؤكدا أن هذا الأمر سيعظم من مواردهما. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى وجود اتفاقيات على مستوى قطاع الطيران، معربًا عن أمله في تفعيلها في المستقبل القريب.

وأبرمت المملكة والعراق اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري، بهدف دعم القطاع، الذي يُعد من ركائز التنمية الاقتصادية في العالم.

بالفيديو.. وزير النقل: نسعى لتعزيز حركة النقل البحري وبدء الرحلات الجوية مع العراق

أخبار محلية
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