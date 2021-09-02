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أخبار محلية > الطقس المتوقع غداً الجمعة: أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق
02/09/2021   11:40 م

الطقس المتوقع غداً الجمعة: أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

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أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الجمعة).

وتوقّع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها على الأجزاء الغربية من تلك المناطق.

وتوقع أيضًا تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

ويبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، ويُتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 46 درجة مئوية في الأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.

الطقس المتوقع غداً الجمعة: أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

أخبار محلية
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