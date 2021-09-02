بالفيديو والصور.. “الأخضر” يحوّل تأخره بهدف لفوز بثلاثية أمام “فيتنام”

نجح المنتخب الوطني في تحويل تأخره بهدف أمام نظيره الفيتنامي، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم (الخميس)، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات النهائية لكأس العالم 2022، لفوز بثلاثية.
وتقدم المنتخب الفيتنامي سريعًا بعد مرور (3) دقائق من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه نغوين كوانغ هاي قبل أن يتعادل سالم الدوسري من ركلة جزاء في الدقيقة (55)، ثم أضاف ياسر الشهراني الهدف الثاني في الدقيقة (67)، قبل أن يضيف صالح الشهري الهدف الثالث في الدقيقة (80) من ركلة جزاء.
وشهدت الدقيقة (18) تغييرًا اضطراريًا بخروج عبدالله عطيف بداعي الإصابة وحلّ بدلاً منه محمد كنو، فيما شهدت الدقيقة (54) طرد لاعب منتخب فيتنام، دو داي مانه.
وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:
وبدأ الأخضر المباراة بضغط شديد، وكاد سلمان الفرج أن يسجل مبكرًا من تسديدة قوية.
وفاجأ منتخب فيتنام الجميع في الدقيقة (3) بعدما سجل نغوين كوانغ هاي هدف التقدم في شباك المنتخب الوطني.
وطلب عبدالله عطيف التغيير في الدقيقة (18) بسبب الإصابة، وحل بدلًا منه محمد كنو.
وأضاع فهد المولد فرصة هدف محقق في الدقيقة (27) بعد تمريرة رائعة من صالح الشهري، لكن مدافع فيتنام أنقذ الكرة في اللحظة الأخيرة.
وحصل لاعب منتخب فيتنام، فان تاهن، على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة عند الدقيقة (43) من الشوط الأول.
وحاول لاعبو المنتخب الوطني تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، ولكن دفاع المنتخب الفيتنامي أفسدها.
وبدأ الأخضر الشوط الثاني بمحاولة إدراك التعادل بتسديدة من سلمان الفرج في الدقيقة (50) ولكنها ارتطمت بدفاع منتخب فيتنام، قبل أن تُحتسب الكرة ركلة جزاء بعد لمسها يد لاعب منتخب فيتنام ليُسدد سالم الدوسري ركلة الجزاء في الدقيقة (55) بنجاح متعادلًا للأخضر. وفق “أخبار 24”.
وعاد الأخضر لتشكيل خطورة في الدقيقة (62) بتسديدة من عبدالإله العمري ولكنها ذهبت لضربة مرمى لفيتنام، قبل أن يُسدد محمد كنو كرة خطيرة في الدقيقة (64) ولكنها مرت بجوار القائم.
وسجل ياسر الشهراني في الدقيقة (67) الهدف الثاني للأخضر برأسية رائعة سكنت شباك منتخب فيتنام.
واحتسب الحكم في الدقيقة (79) ركلة جزاء للمنتخب الوطني بعد عرقلة لاعب منتخب فيتنام للاعب الأخضر سالم الدوسري، سددها صالح الشهري في الدقيقة (80) بنجاح في مرمى فيتنام مسجلًا الهدف الثالث.
ودفع رينارد في الدقيقة (82) باللاعب محمد البريك بدلًا من ياسر الشهراني وباللاعب أيمن يحيى بدلًا من فهد المولد، قبل أن يدفع باللاعب عبدالله الحمدان بدلًا من صالح الشهري، وباللاعب علي البليهي بدلًا من عبدالله مادو في الدقيقة (90).
🎥 — الهدف الاول لمنتخب فيتنام سجله اللاعب نغوين كوانغ هاي#معاك_يالأخضر #السعودية_فيتنام #قنوات_SSC pic.twitter.com/Z2cKguGd5B
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 2, 2021
قووووووووووووووووول! ⚽️
• سالم الدوسري د’54
السعودية 1 × 1 فيتنام#معاك_يالأخضر #السعودية_فيتنام #قنوات_SSC pic.twitter.com/4yzbmroK6G
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 2, 2021
قووووووووووووووووول! ⚽️
• ياسر الشهراني د’67
السعودية 2 × 1 فيتنام#معاك_يالأخضر #السعودية_فيتنام #قنوات_SSC pic.twitter.com/7GC2cYyVLe
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 2, 2021
قووووووووووووووووول! ⚽️
• صالح الشهري د’80
السعودية 3 × 1 فيتنام#معاك_يالأخضر #السعودية_فيتنام #قنوات_SSC pic.twitter.com/nLUn8yXruj
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 2, 2021