هل تكشف الكلاب نيات البشر؟ باحثون يجيبون

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون ألمان أن لدى الكلاب القدرة على معرفة ما إذا كانت أفعال الأشخاص عن طريق الصدفة أم عن قصد، ما يجعلها أكثر قدرة على كشف نيات البشر.
ووجد الباحثون بعد اختبارهم قدرات 51 كلباً في 3 سيناريوهات مختلفة، أن الكلاب تتصرف بشكل مختلف اعتماداً على الأفعال المتعمدة أو غير المقصودة لمعالجيها.
وتضمّن الاختبار قيام الباحثين بتقديم الطعام لكل كلب بطرق مختلفة، إما عبر إسقاطه من أيديهم أو تقديمه للكلب مباشرة أو تمريره من وراء حاجز شفاف، حيث أظهرت الكلاب ردود فعل مختلفة في كل حالة. وفق “أخبار 24”.