“باهبري” يكشف أسباب رحيله عن “الهلال”

كشف اللاعب هتان باهبري، أسباب رحيله عن نادي الهلال لصفوف الشباب خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال باهبري، وفقًا لـ “عكاظ”:”وجدت نفسي حققت جميع البطولات مع الهلال خلال فترة تواجدي مع الفريق بداية من لقب دوري أبطال آسيا، والمشاركة في بطولة أندية العالم في قطر 2019، وحصد كأس الملك مرة واحدة 2020، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عامي 2020 و2021″.
وتابع الوافد الجديد على الشباب:”تعتبر مرحلة الهلال من أجمل المراحل في حياتي، وأشكر إدارة نادي الهلال السابقة والحالية وجميع رجالاته والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والجماهير التي دعمتني خلال فترة احترافي مع الزعيم ورحلت برغبة مشتركة مني شخصيًا ومن نادي الشباب برئاسة خالد البلطان صاحب العقلية الاحترافية المميزة، الذي قدم العرض المادي المناسب لي”.
وأتم باهبري تصريحاته بقوله:”رحلت أيضًا بسبب رغبتي في اللعب مع فريق يمنحني فرصة العودة للمنتخب الأول كما حدث في المرة الأولى حينما كنت لاعبًا في الشباب، وأيضًا توصية الجهازين الإداري والفني للشباب بتواجدي مع الفريق حاليًا وعدم الانتظار حتى نهاية عقدي عقب توقيعي في بداية شهر أغسطس الماضي، بعد دخولي فترة الأشهر الستة، وتم شراء المدة المتبقية”.