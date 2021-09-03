“سعود الطبية” تعلن عن وظائف تمريض عن طريق مسار التوظيف السريع

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عن وظائف تمريض شاغرة للمواطنين والمواطنات من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس، وذلك عن طريق مسار التوظيف السريع.
وأوضحت المدينة الطبية، أنه يشترط للدخول للمقابلات الفورية توفير وثيقة التخرج “بكالوريوس في تخصص التمريض”، والسجل الأكاديمي، وشهادة إتمام سنة الامتياز، توفير تصنيف من هيئة التخصصات الصحية ساري الصلاحية، وBLS، والسيرة الذاتية، إضافة إلى شهادة خبرة “التأمينات الاجتماعية”، وصورة من الهوية الوطنية.
وقالت إن الوظائف مخصصة للسعوديين فقط، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء مقابلات فورية كل يوم أحد خلال الفترة من أول سبتمبر حتى تاريخ 30 سبتمبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً، مبينة أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط والتقديم من خلال الرابط.
وفق “أخبار 24”.