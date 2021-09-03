في واقعة نادرة.. “توأمان” تحققان نسبة 98% في اختباري التحصيل والقدرات (فيديو)

سجلت شقيقتان “توأمان”، درجات عالية وصلت إلى نسبة 98% لكل منهما في اختباري القدرات العامة والتحصيل للعام الدراسي (2020-2021م).
وأوضحت إحدى الطالبتين التوأمين اللتين تدعوان سارة وصفية، في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أنها اعتادت هي وشقيقتها تسجيل درجات متساوية في المراحل التعليمية المختلفة.
وأبدى والد التوأمين، سعادته بما حققته ابنتاه، مشيراً إلى أنهما بذلتا جهودا كبيرة لتحقيق هذا التفوق والنجاح. وفق “أخبار 24”.
فيديو | التوأم سارة وصفية حققتا نسبة 98% في اختباري القدرات والتحصيلي#نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/Bo7dgUByy4
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 2, 2021