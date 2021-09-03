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أخبار محلية > “الإنذار المبكر” ينبه إلى أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من المناطق.. وموجة حارة في الشرقية
03/09/2021   11:52 ص

“الإنذار المبكر” ينبه إلى أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من المناطق.. وموجة حارة في الشرقية

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أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (الجمعة)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية بعدد من مناطق المملكة، وهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة وموجة حارة في أخرى.

وأوضح النظام أن أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ11 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

وأبان أن محافظات الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، وذلك من الساعة الـ11 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.

وأشار إلى أن محافظات الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا بالمنطقة الشرقية، ستشهد موجة حارة يصاحبها تدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ11 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ5 مساءً. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن محافظات بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة بمنطقة نجران، ومحافظات الحناكية، والمدينة المنورة، والمهد، والعيص، وبدر، ووادي الفرع، ستشهد رياحاً نشطة وسحبا رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ11 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

“الإنذار المبكر” ينبه إلى أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من المناطق.. وموجة حارة في الشرقية

أخبار محلية
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