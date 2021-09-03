بالفيديو.. اختصاصية تغذية توضح حقيقة إمكانية رفع المناعة بتناول القهوة

أوضحت اختصاصية التغذية الدكتورة منى الخريجي، حقيقة ما يُجرى تداوله بشأن إمكانية رفع المناعة والوقاية من فيروس “كورونا” بتناول القهوة.
وقالت الخريجي خلال مداخلة مع برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إن رفع المناعة لا يعتمد على شيء واحد لكنه يرتبط بعدة عوامل وليس له علاقة بالقهوة أو الثوم أو الليمون.
ولفتت إلى أن التغذية الصحية تكون مناسبة للشخص لتعزيز مناعته، مشيرةً إلى أن الكافيين ليس عاملاً محفزاً للتنحيف، لكنه عامل مساعد لرفع الأداء الرياضي.
فيديو | اختصاصية تغذية: “القهوة” لا ترفع المناعة ولا تحمي من فيروس #كورونا #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/2cweCyRSB9
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 2, 2021
وفق “أخبار 24”.