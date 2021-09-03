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أخبار محلية > بالفيديو.. اختصاصية تغذية توضح حقيقة إمكانية رفع المناعة بتناول القهوة
03/09/2021   11:51 ص

بالفيديو.. اختصاصية تغذية توضح حقيقة إمكانية رفع المناعة بتناول القهوة

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أوضحت اختصاصية التغذية الدكتورة منى الخريجي، حقيقة ما يُجرى تداوله بشأن إمكانية رفع المناعة والوقاية من فيروس “كورونا” بتناول القهوة.  

وقالت الخريجي خلال مداخلة مع برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إن رفع المناعة لا يعتمد على شيء واحد لكنه يرتبط بعدة عوامل وليس له علاقة بالقهوة أو الثوم أو الليمون.  

ولفتت إلى أن التغذية الصحية تكون مناسبة للشخص لتعزيز مناعته، مشيرةً إلى أن الكافيين ليس عاملاً محفزاً للتنحيف، لكنه عامل مساعد لرفع الأداء الرياضي.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. اختصاصية تغذية توضح حقيقة إمكانية رفع المناعة بتناول القهوة

أخبار محلية
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