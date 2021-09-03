بالفيديو.. مختص يُحذر من خطورة حبوب “حوارق الدهون”.. ويوضح السبب

حذّر المُهتم بالتغذية معتز الجهني، من مخاطر تناول حبوب “حوارق الدهون” على صحة الجسم.
وقال الجهني، إن تلك الحبوب غير مُصرح بها من هيئة الغذاء والدواء ولا يتم بيعها في المستشفيات والصيدليات؛ كونها مُضرة ولا توجد لها منافع.
ونوه خلال إحدى حلقات برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إلى أن هذه الحبوب تُباع بشكل خفي وغير واضح بعد الترويج لها في بعض الحسابات. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن إحدى الدراسات الصادرة بأمريكا في عام 2010 كشفت عن صرف 28 مليار دولار على حوارق الدهون من قبل الطلاب والفتيات.
فيديو | المهتم بالتغذية معتز الجهني: حبوب “حوارق الدهون” مضرة.. وتباع خارج نطاق #هيئة_الغذاء_والدواء #الراصد pic.twitter.com/El0xI56FXk
— الراصد (@alraasd) September 2, 2021