قبل يومين من الاختبار.. طلاب ثانوي يتلقون رسائل باشتراط جرعتي “كورونا” لدخول “قدرات”

كشف عدد من طلاب الصف الثاني والثالث ثانوي المُتقدمين على اختبار القدرات، عن تلقيهم رسائل على هواتفهم تنبههم بضرورة الحصول على جرعتين من لقاح “كورونا” رغم تبقي يومين فقط على الاختبار.
وقال الطلاب وفقاً لـ”سبق”، إن معظمهم حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح ولم يعد لديهم الوقت الكافي لتلقي الجرعة الثانية حتى يمكنهم دخول الاختبار.
وأوضح أحد أولياء الأمور، أن الرسالة التي تلقاها نجله كانت من “قياس” وأكدت ضرورة استكمال الجرعات لدخول الاختبار، مبينةً أنه في حال عدم تلقي المُتقدم على الاختبار كامل الجرعات فإن عليه إلغاء التسجيل.