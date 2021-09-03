“الدفاع” تستعرض بفيلم جهود تخريج أول دفعة في مركز تدريب الكادر النسائي بالقوات المسلحة

طرحت وزارة الدفاع، فيلماً استعرضت فيه جهود مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة في تخريج أول دفعة نسائية بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي.
وأكد رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة، اللواء الركن عادل البلوي، أنه لوحظ الإقبال والحماس لدى المرأة لتحقيق الاستفادة القصوى من الخدمة العسكرية.
وأوضح قائد مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة، رئيس رقباء سليمان المالكي، أنه جرى الاعتماد على تدريس أحدث الأساليب، وكذلك الكوادر المُدربة والمؤهلة من كليات ومعاهد ومدارس القوات المسلحة.
بدورهن، عبرت الخريجات عن سعادتهن بالانضمام للسلك العسكري، مشيرات إلى أن المرأة قادرة على العمل في المجال العسكري بكفاءة واحترافية. وفق “أخبار 24”.
ولفتن إلى أن المرأة السعودية لا تخاف ولديها عزيمة وإرادة قوية لتخطّي الصعاب، كما استطاعت أن تخطو خطوة تاريخية تتناسب مع ثقافة المجتمع.
#فيديو_الدفاع
فيلم يستعرض جهود #وزارة_الدفاع ممثلة في مركز تدريب #الكادر_النسائي للقوات المسلحة. pic.twitter.com/HtN4M7jOR8
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 2, 2021