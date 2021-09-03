نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > وزير الرياضة يُعلق على فوز الأخضر أمام فيتنام
03/09/2021   11:50 ص

وزير الرياضة يُعلق على فوز الأخضر أمام فيتنام

+ = -
378

أشاد وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، بفوز الأخضر أمام نظيره الفيتنامي.

وغرد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عبر حسابه بموقع تويتر، عقب المباراة:”الحمدلله..ألف مبروك للأخضر.. بداية موفقة يا أبطال”.

ونجح المنتخب الوطني في تحويل تأخره بهدف أمام نظيره الفيتنامي، خلال المباراة التي جمعتهما أمس (الخميس)، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات النهائية لكأس العالم 2022، لفوز بثلاثية.

وفق “أخبار 24”.

وزير الرياضة يُعلق على فوز الأخضر أمام فيتنام

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885172253.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.