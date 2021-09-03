وزير الرياضة يُعلق على فوز الأخضر أمام فيتنام

أشاد وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، بفوز الأخضر أمام نظيره الفيتنامي.
وغرد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عبر حسابه بموقع تويتر، عقب المباراة:”الحمدلله..ألف مبروك للأخضر.. بداية موفقة يا أبطال”.
ونجح المنتخب الوطني في تحويل تأخره بهدف أمام نظيره الفيتنامي، خلال المباراة التي جمعتهما أمس (الخميس)، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات النهائية لكأس العالم 2022، لفوز بثلاثية.
الحمدلله 🙏🏼
ألف مبروك للأخضر 🦅🇸🇦
بداية موفقة يا أبطال 👏#الطريق_إلى_كأس_العالم2022 pic.twitter.com/HtwN7cP46a
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) September 2, 2021
وفق “أخبار 24”.