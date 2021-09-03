دوريات أمن الطرق بجدة تقبض على مواطن نقل مخالفين لنظام أمن الحدود

ضبطت الجهات الأمنية مواطناً بسبب نقله عدداً من المخالفين لنظام أمن الحدود على طريق جدة ـ جازان.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن دوريات أمن الطرق بمحافظة جدة، قبضت على مواطن في العقد الخامس من العمر، لنقله 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية على طريق جدة – جازان، مؤكداً إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
وحذر المتحدث مجدداً، أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، مضيفاً أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة. وفق “أخبار 24”.