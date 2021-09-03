بينهم أميرة و4 أمراء.. تكريم 70 شخصية سعودية في البحرين الشهر المقبل

تستعد البحرين لإقامة حفل “تكريم رواد الخليج”، والذي سيتم خلاله تكريم عدد من الشخصيات الخليجية، ومن بينهم 70 شخصية سعودية.
وتضم قائمة المكرمين في الحفل الذي سيقام بمتحف البحرين في 15 أكتوبر المقبل؛ الأمير خالد الفيصل آل سعود، والأمير بدر بن عبدالمحسن، والأمير فيصل بن عبدالرحمن بن ناصر، والأمير الراحل فيصل بن فهد، والأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر.
وتشمل القائمة عددًا من الفنانين، وهم الراحل طارق عبدالحكيم، والراحل طلال المداح، وعبدالعزيز الهزاع، والفنان أبوبكر سالم، وجميل محمود، وسعد خضر، وسلامة العبدالله، والراحل عيسى الأحسائي، ومحمد عبده.
كما سيتم تكريم شخصيات راحلة وأخرى لا تزال على قيد الحياة، ومنهم أحمد زكي يماني، والدكتور أحمد محمد علي المدني، وحسين علي عرب، وصالح التركي، والدكتور عبدالله الربيعة، وعلي النعيمي، والدكتور غازي القصيبي، والشيخ إبراهيم عبدالعزيز آل إبراهيم، والشيخ أحمد باديب، والشيخ أحمد حسن فتيحي، والشيخ جمال عبدالمجيد العلي، والشيخ سعد عبدالله المليص، والشيخ سليمان الراجحي. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن اختيار هؤلاء المكرمين تم وفق معايير معينة أبرزها المساهمة في التنمية المجتمعية المستدامة في مختلف المجالات الرياضية والفنية، والأدبية والاقتصادية والاجتماعية.